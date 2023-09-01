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Экс-глава правительства Финляндии покинула пост главы Социал-демократической партии

Экс-глава правительства Финляндии Санна Марин покинула пост председателя СДП

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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Экс-глава правительства Финляндии Санна Марин покинула пост председателя Социал-демократической партии (СДП). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я благодарна за все эти годы, проведенные в партии на различных позициях. Сейчас я открываю новую страницу в своей жизни. Иногда нужно отпустить старое, чтобы это место заняло что-то новое», — сказала Марин на заседании партии, которое прошло 1 сентября в городе Ювяскюля.

Она добавила, что еще вернется, чтобы встать рядом с однопартийцами.

О намерении покинуть пост главы руководителя Социал-демократической партии Финляндии Марин заявила в апреле. Тогда она отмечала, что продолжит работу в качестве рядового члена парламента после отставки с поста председателя партии.

Как писало издание Yle, партийное собрание СДП по выбору нового руководителя будет организовано в сентябре. Марин заняла пост главы СДП в августе 2020 года.

6 апреля сообщалось, что Марин передала президенту страны Саули Ниинисте прошение об отставке своего правительства из-за избрания нового парламента. Отмечается, что президент Финляндии принял просьбу Марин об отставке кабинета и попросил ее продолжать исполнять обязанности до назначения нового правительства.

Ранее сообщалось, что в Финляндии рассмотрят новые ограничения против российских граждан.

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