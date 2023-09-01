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Дания сократит число сотрудников посольства России

МИД Дании заявил о намерении сократить число сотрудников посольства России

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Depositphotos

Число сотрудников посольства России в Дании должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве. Такое заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Дании.

Согласно сообщению МИД Дании, ведомство проинформировало об этом посла России Владимира Барбина. В министерстве указали, что в диппредставительстве РФ должно быть максимум пять дипломатов и 20 сотрудников.

Уточняется, что сокращения должны быть завершены не позднее 29 сентября.

До этого дипломат Барбин заявил, что поставки Данией истребителей F-16 на Украину приведут к эскалации конфликта. Он подчеркнул, что такая позиция Копенгагена толкает Украину в пропасть, а ее граждан «обрекает на новые жертвы». Цели же российской спецоперации на Украине будут достигнуты, несмотря на такие решения иностранных государств.

В июне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти Дании запросили у США поддержку подготовки украинских летчиков применению американских истребителей F-16.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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