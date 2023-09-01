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Шойгу заявил, что Россия будет продолжать сотрудничать с Турцией по Сирии

Шойгу: Россия продолжит сотрудничать с Турцией по Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что власти РФ будут продолжать стратегическое двустороннее партнерство с турецкой стороной в целях решения задач по Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это первые в истории Турции и Сирии, да и России, встречи, когда руководители военных ведомств, руководители разведок собираются для того, чтобы решить очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы», — отметил российский министр.

Глава МИД Турции, в свою очередь, указал на давнюю успешную работу с Шойгу.

До этого главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Турция и Сирия продолжают диалог по встрече лидеров двух государств Реджепа Эрдогана и Башара Асада. По его словам, переговоры вряд ли пройдут в ближнесрочной перспективе.

Турецкая и сирийская стороны высказывали готовность к встрече на высшем уровне с весны. В частности, в Анкаре не исключали организации переговоров Эрдогана и Асада в течение 2023 года.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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