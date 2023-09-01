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Турция рассчитывает, что Путин и Эрдоган достигнут договоренности по зерну

Власти Турции рассчитывают на договоренность между Путиным и Эрдоганом по зерну

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Nina Liashonok/Reuters

Главный советник президента Турции Акыф Чагатай Кылыч в эфире телеканала A-haber заявил, что власти государства рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин достигнет со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом договоренности в отношении возобновления зерновой сделки.

«У нас есть надежда на достижение в Сочи договоренностей по возобновлению зернового коридора», — сказал советник турецкого лидера.

Он отметил наличие «в том числе технических вопросов», которые нужно решить для возвращения к сделке по зерну, а также добавил, что Турция ведет переговоры и с ООН.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут переговоры 4 сентября.

29 августа газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что главы двух государств на предстоящих переговорах в Сочи, возможно, обсудят новую формулу по зерновой сделке, выработанную Анкарой.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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