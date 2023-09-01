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В США назвали партнерство РФ и КНР самой серьезной угрозой со времен Второй мировой войны

Глава комитета палаты представителей США назвал угрозой партнерство России и КНР

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Petar Kujundzic/Reuters

Партнерство России и Китая является самой серьезной угрозой со времен Второй мировой войны. Об этом заявил глава комитета палаты представителей США по международным отношениям Майкл Маккол, сообщает телеканал Fox News.

«Мы не видели угрозы такого масштаба для Европы и Тихоокеанского региона со времен Второй мировой войны», — сказал он.

15 августа министр обороны Китая Ли Шанфу заявлял, что сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере не направлено против третьих государств. Глава военного ведомства отмечал, что РФ и КНР поступательно движутся к всеобъемлющему партнерству и стратегическому взаимодействию.

До этого посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй говорил, что действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены против России и Китая. По его мнению, расширение Североатлантического альянса на восток нужно США, чтобы подавлять и сдерживать Пекин и Москву, а также поддерживать глобальную гегемонию.

Ранее в Кремле сообщали, что отношения РФ и Китая несут стабильность в регионе.

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