Фонд Нобеля пригласит послов России и Белоруссии на вручение премий

На церемонию вручения Нобелевских премий будут приглашены представители всех стран, в том числе России и Белоруссии, сказано в заявлении на официальном сайте организации.

«Послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии, <...> будут приглашены на церемонии вручения премии», — указывается в сообщении.

Несмотря на то, что в 2022 году российских и белорусских послов на церемонию фонд приглашать отказался в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине, в этом году организация решила отказаться от подобной практики.

По словам исполнительного директора Нобелевского фонда Видара Хельгесена, мир становится более разобщенным, а возможности вести диалог уменьшаются. Следовательно, смена подхода приглашения на мероприятия фонда призвана помочь бороться с такой тенденцией.

До этого глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал не допускать представителей Российской Федерации и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме.

Ранее ChatGPT написал речь для нобелевского лауреата Мо Яня.