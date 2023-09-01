Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фонд Нобеля пригласит послов России и Белоруссии на вручение премий

Фонд Нобеля пригласит послов РФ и Белоруссии на церемонию вручения премий

close
100%
Henrik Montgomery/TT News Agency/Reuters

На церемонию вручения Нобелевских премий будут приглашены представители всех стран, в том числе России и Белоруссии, сказано в заявлении на официальном сайте организации.

«Послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии, <...> будут приглашены на церемонии вручения премии», — указывается в сообщении.

Несмотря на то, что в 2022 году российских и белорусских послов на церемонию фонд приглашать отказался в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине, в этом году организация решила отказаться от подобной практики.

По словам исполнительного директора Нобелевского фонда Видара Хельгесена, мир становится более разобщенным, а возможности вести диалог уменьшаются. Следовательно, смена подхода приглашения на мероприятия фонда призвана помочь бороться с такой тенденцией.

До этого глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал не допускать представителей Российской Федерации и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме.

Ранее ChatGPT написал речь для нобелевского лауреата Мо Яня.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях