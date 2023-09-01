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Лукашенко рассказал белорусам, что такое независимость

Лукашенко призвал сохранить независимость Белоруссии, чтобы не попасть под плеть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время республика обладает независимостью, но не стоит считать ее абсолютной, передает Telegram-канал «Пул Первого». Выступая перед детьми в Национальном детском технопарке, он отметил, что в современном мире государств с подобным уровнем суверенитета просто нет.

«Нет сегодня в мире независимых государств. Нам история, может в чем-то случайно, подарила суверенитет. Мы впервые стали, насколько это возможно, независимым государством. Независимость — это даже не суверенитет, это понятие абсолютно относительно. Возьмите такие крупные страны как нашу братскую соседнюю Россию. Она что абсолютно независима?» — добавил Лукашенко.

По его словам, все государства нуждаются в поддержке и партнерах, даже США. Лукашенко подчеркнул, что это показывает конфликт на Украине, в рамках которого Вашингтон попытался получить поддержку всего мира против Москвы.

«Мы имеем эту независимость и имеем суверенитет. Нам надо это сохранить, чтобы мы никогда больше не поставили те поколения, которые придут за нами, и вас под плетку. Чтоб вы больше никогда не ходили в лаптях», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал, что определяет безопасность Белоруссии.

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