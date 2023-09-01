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Американский разведчик рассказал об ошибке Запада, не услышавшего Путина

Экс-разведчик США Шаффер: Вашингтон совершил ошибку, не послушав Путина

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Алексей Даничев/РИА Новости

Экс-разведчик вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что Запад совершил ошибку, не прислушавшись к требованиям президента России Владимира Путина до начала специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу George Galloway.

По словам Шаффера, на Западе, особенно в Вашингтоне и Лондоне, не слушали Путина.

«Он очень ясно объяснил, чего хочет добиться», — заявил эксперт.

Он отметил, что вместо того, чтобы принять точку зрения российского лидера, его слова продолжали игнорировать.

Шаффер добавил, что, если Запад будет продолжать в том же духе, это приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан в статье The New York Times заявил о том, что западные союзники Украины раздражены тактикой Киева и медленным прогрессом контрнаступления Вооруженных сил Украины. По словам эксперта, представители Министерства обороны США и американской разведки начинают обвинять Киев, так как украинское контрнаступление «продвигается так медленно».

Ранее сообщалось, что Вашингтон недоволен Киевом из-за неудачного контрнаступления.

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