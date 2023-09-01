В Эстонии призвали не допускать послов РФ и Белоруссии на Нобелевскую премию

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал не допускать представителей Российской Федерации и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевских премий в столице Швеции — Стокгольме. Он написал об этом в социальной сети X (в прошлом — Twitter).

«Мы едины в вопросе изоляции россиян и белорусов на международной арене», — заявил дипломат.

По его словам, РФ и Белоруссия все равно сохраняют надежды на дружеский сигнал со стороны стран Запада, но это нужно оставить в прошлом.

«Ни одно официальное лицо из этих стран не должно быть приглашено на церемонию», — утверждает Цахкна.

В июне американские ученые пришли к выводу, что получение Нобелевской премии негативно сказывается на работе ученых. Специалисты, в частности, установили, что публикационная активность, цитируемость и новизна идей после вручения награды снижаются быстрее, чем у лауреатов других премий.

Подробнее о том, кто еще и за какие достижения получил Нобеля мира и был номинирован в 2022 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ChatGPT написал речь для нобелевского лауреата Мо Яня.