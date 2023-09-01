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Путин принимает участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в РФ

Путин по видеосвязи участвует в открытии новых общеобразовательных учреждений

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в российских регионах. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

По словам главы российского государства, за последние 4,5 года в результате реализации госпрограммы развития образования условия обучения улучшены для более полутора миллионов школьников.

«Построено более 900 новых школ, в которых создано более 540 тыс. дополнительных мест», ‒ сказал Путин.

До этого исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин заявляла, что президент России Владимир Путин ставит систему образования в приоритет. Линдигрин отметила, что российский лидер взял лучшее из советской системы образования.

31 августа сообщалось, что Владимир Путин вместе с главой киргизского государства Садыром Жапаровым 1 сентября в режиме видеоконференции дадут старт строительству в Киргизии трех школ с обучением на русском языке.

Ранее Путин посоветовал школьнику «не превращаться в ботаника».

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