Слова Макрона о «глупости» ограничения президентских сроков посчитали шуткой

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому ограничение полномочий главы государства двумя сроками является «губительной глупостью», были шуткой. Об этом сообщила газета Le Parisien, сославшись на источники в окружении лидера страны.

«Возможно, он пошутил на эту тему», — заявил собеседник издания.

31 августа Макрон провел встречу с представителями парламентских партий, в ходе которой обсуждались вопросы сплочения нации. Заседание прошло «за закрытыми дверями» в пригороде Сен-Дени.

При этом сообщается, что в ходе совещания главе государства задали вопрос о возможности изменения сроков пребывания президента на данном посту. Согласно информации издания, Макрон посчитал соответствующую инициативу абсурдной.

Французское законодательство гласит, что один человек может занимать пост президента в течение двух последовательных пятилетних сроков. Данное ограничение было введено в 2008 году.

Нынешний лидер республики, в свою очередь, одержал победу на выборах в 2017 и 2022 годах. В своих публичных выступлениях Макрон неоднократно обращал внимание, что из-за действующего законодательства не имеет права баллотироваться на пост главы государства в третий раз.

Ранее стало известно, кого французы хотят видеть следующим президентом республики.