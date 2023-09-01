Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Слова Макрона о «глупости» ограничения президентских сроков посчитали шуткой

Parisien: слова Макрона о «глупости» сокращения президентских сроков были шуткой

close
100%
Reuters

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому ограничение полномочий главы государства двумя сроками является «губительной глупостью», были шуткой. Об этом сообщила газета Le Parisien, сославшись на источники в окружении лидера страны.

«Возможно, он пошутил на эту тему», — заявил собеседник издания.

31 августа Макрон провел встречу с представителями парламентских партий, в ходе которой обсуждались вопросы сплочения нации. Заседание прошло «за закрытыми дверями» в пригороде Сен-Дени.

При этом сообщается, что в ходе совещания главе государства задали вопрос о возможности изменения сроков пребывания президента на данном посту. Согласно информации издания, Макрон посчитал соответствующую инициативу абсурдной.

Французское законодательство гласит, что один человек может занимать пост президента в течение двух последовательных пятилетних сроков. Данное ограничение было введено в 2008 году.

Нынешний лидер республики, в свою очередь, одержал победу на выборах в 2017 и 2022 годах. В своих публичных выступлениях Макрон неоднократно обращал внимание, что из-за действующего законодательства не имеет права баллотироваться на пост главы государства в третий раз.

Ранее стало известно, кого французы хотят видеть следующим президентом республики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях