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Президент Казахстана сократил свою администрацию

Президент Казахстана Токаев реорганизовал свою администрацию

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры администрации главы государства. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Cогласно указу, упраздняются должности заместителей руководителя администрации главы государства.

Отмечается, что в обновленную структуру будут входить руководитель администрации президента, секретарь Совбеза, начальник канцелярии, помощники президента, его советники, а также отделы администрации президента.

Также сообщается, что учреждаются должности помощников президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям, экономике, международным отношениям, праву, а также науке и инновациям.

26 августа сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию в пунктах пропуска на границе с Киргизией. 24 августа Министерство экономики и коммерции Киргизии заявило, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ужесточив контрольно-досмотровые мероприятия.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС.

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