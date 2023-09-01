Президент Казахстана сократил свою администрацию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры администрации главы государства. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Cогласно указу, упраздняются должности заместителей руководителя администрации главы государства.

Отмечается, что в обновленную структуру будут входить руководитель администрации президента, секретарь Совбеза, начальник канцелярии, помощники президента, его советники, а также отделы администрации президента.

Также сообщается, что учреждаются должности помощников президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям, экономике, международным отношениям, праву, а также науке и инновациям.

26 августа сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию в пунктах пропуска на границе с Киргизией. 24 августа Министерство экономики и коммерции Киргизии заявило, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ужесточив контрольно-досмотровые мероприятия.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС.