Лавров назвал условие для принятия Москвой декларации G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится принять декларацию саммита Группы двадцати (G20) в Индии, если в ней не отразят позицию России, передает РИА Новости.

Он указал, что Запад на каждом из мероприятий G20 затрагивал тему Украины, несмотря на то, что изначально роль «Большой двадцатки» предусматривает принятие решений по стабилизации мировых финансово-экономических процессов. По словам министра, если западные страны «решили переписать мандат» G20, хотят, чтобы объединение занималось международным кризисами — Российская Федерация «дала свой документ, где перечислены сохраняющиеся до сих пор конфликты, которые коренятся в развязанных Западом войнах».

Как отметил дипломат, если у западных государств есть желание, то можно «все обсуждать». Однако, как заявил Лавров, тогда это будет дублировать работу ООН и «будет подрывать изначальную роль» G20.

«В любом случае общей декларации от имени всех членов, в которой не будет отражена наша позиция, не будет. Такой декларации не будет», — подчеркнул министр.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомит лидеров стран G20 с намерениями российского коллеги Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине.

Ранее Лавров рассказал о роли расширенной БРИКС в международных отношениях.