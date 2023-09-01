В Госдуме назвали абсурдом призывы США по Крыму

Изречения по изоляции Крыма или атакам на Крымский мост не заслуживают внимания, считает первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на слова американского генерала, бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса о том, что полуостров нужно сделать «непригодным» для использования российскими военными.

«Призывы уничтожить Крымский мост, изолировать Крым, «освободить» эти территории — это все полный абсурд, который не заслуживает внимания, на такие изречения даже нет смысла тратить время», — отметил Чепа.

Ходжес высказался об «изоляции Крыма» в контексте целей украинского контрнаступления, которое началось еще в июне и до сих пор не показало каких-либо серьезных успехов. По мнению американского генерала, поменять «правила игры» можно, если разрушить Крымский мост. Он также добавил, что ВСУ пытаются перекрыть «сухопутный коридор» на полуостров. При этом в Крыму не раз указывали на безуспешность попыток Украины «вернуть» полуостров.

Ранее в США предложили Украине забыть о Крыме.