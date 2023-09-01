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В Госдуме назвали абсурдом призывы США по Крыму

Депутат Чепа: призыв генерала США Ходжеса изолировать Крым — полный абсурд

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Изречения по изоляции Крыма или атакам на Крымский мост не заслуживают внимания, считает первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на слова американского генерала, бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса о том, что полуостров нужно сделать «непригодным» для использования российскими военными.

«Призывы уничтожить Крымский мост, изолировать Крым, «освободить» эти территории — это все полный абсурд, который не заслуживает внимания, на такие изречения даже нет смысла тратить время», — отметил Чепа.

Ходжес высказался об «изоляции Крыма» в контексте целей украинского контрнаступления, которое началось еще в июне и до сих пор не показало каких-либо серьезных успехов. По мнению американского генерала, поменять «правила игры» можно, если разрушить Крымский мост. Он также добавил, что ВСУ пытаются перекрыть «сухопутный коридор» на полуостров. При этом в Крыму не раз указывали на безуспешность попыток Украины «вернуть» полуостров.

Ранее в США предложили Украине забыть о Крыме.

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