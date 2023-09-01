В Польше назвали условия нормализации работы с Германией в ЕС

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в выступлении, посвященном 84-й годовщине начала Второй Мировой войны, заявил, что Варшава и Берлин смогут нормально взаимодействовать в Европейском союзе, если ФРГ выплатит репарации. Его слова приводит RMF24.

»Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском Союзе, но для того, чтобы они могли нормально функционировать друг с другом в будущем, они должны закрыть эту черную главу», — заявил он, добавив, что репарации необходимы для «завершения этой страницы истории».

Замминистра иностранных дел Польши Акрадиуш Муларчик ранее заявлял, что власти страны собираются требовать репараций от Германии за ущерб, который был нанесен во времена немецкой оккупации во время Второй Мировой войны. Он подчеркнул, что эта проблема будет подниматься постоянно пока у власти находится партия «Право и справедливость».

Ранее в Польше назвали выплату репараций выгодной для Германии.