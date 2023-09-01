Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии считают, что из-за ухода министра обороны политика в отношении Киева изменится

Sky News: Киев будет сожалеть об отставке министра обороны Британии Уоллеса

close
100%
Frank Augstein/AP

Аналитик в сфере международных отношений Доминик Уайкорн в эфире Sky News заявил, что украинские власти будут сожалеть об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Уайкорн указал, что Уоллес был уверенным сторонником всесторонней поддержки Украины, в то время как новый глава Минобороны, вероятнее всего, будет проводить более осторожную политику.

«У Уоллеса есть настоящий военный опыт, а у Гранта Шэппса его нет совсем. Поменяется политический стиль», — отметил аналитик.

По его мнению, новый министр является «слишком мягким и осторожным» для прежней агрессивной политики поддержки Киева.

Сам же Грант Шэппс пообещал продолжить поддержку Украины на новой должности.

До этого американское издание Breibart сообщало, что Украина лишилась одного из своих ближайших союзников после того, как в Великобритании в отставку ушел министр обороны Бен Уоллес.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ оценили увольнение Бена Уоллеса с поста министра обороны Великобритании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях