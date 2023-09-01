В Британии считают, что из-за ухода министра обороны политика в отношении Киева изменится

Аналитик в сфере международных отношений Доминик Уайкорн в эфире Sky News заявил, что украинские власти будут сожалеть об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Уайкорн указал, что Уоллес был уверенным сторонником всесторонней поддержки Украины, в то время как новый глава Минобороны, вероятнее всего, будет проводить более осторожную политику.

«У Уоллеса есть настоящий военный опыт, а у Гранта Шэппса его нет совсем. Поменяется политический стиль», — отметил аналитик.

По его мнению, новый министр является «слишком мягким и осторожным» для прежней агрессивной политики поддержки Киева.

Сам же Грант Шэппс пообещал продолжить поддержку Украины на новой должности.

До этого американское издание Breibart сообщало, что Украина лишилась одного из своих ближайших союзников после того, как в Великобритании в отставку ушел министр обороны Бен Уоллес.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ оценили увольнение Бена Уоллеса с поста министра обороны Великобритании.