Азербайджан обвинил Армению в обострении напряженности в регионе

Армянские военные обстреляли позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском направлении, заявили в азербайджанском министерстве обороны, передает ТАСС. По информации агентства, в ведомстве обвинили Ереван в обострении ситуации в регионе.

«Подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении, расположенные в направлении населенного пункта Зод Басаркечярского района, подвергая обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении из разнокалиберного стрелкового оружия, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА, обостряют напряженность в регионе», — отметили в минобороны Азербайджана.

В ведомстве добавили, что Ереван пытается создать у мирового сообщества неверный взгляд на ситуацию, чтобы продолжить свои провокации на границе. В минобороны Азербайджана подчеркнули, что вся ответственность за ухудшение обстановки и последствия ложиться на Армению.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение продолжалось около шести недель, привело к жертвам среди мирного населения и потери около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). После нескольких попыток заключения перемирия лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов. В частности, Ереван призывает Баку начать диалог с НКР, а также обвиняет Азербайджана в блокаде Лачинского коридора — единственной дороги, соединяющий регион с Арменией.

Ранее Пашиняна обвинили в желании сдать Карабах через полгода.