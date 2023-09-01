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Уровень доверия россиян Путину составил 76%

ФОМ: 76% россиян доверяют Путину, деятельность президента одобряют 77%

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, положительно его работу оценивают 77% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

11% респондентов пожаловались на работу действующего главы государства, еще 12% затруднились дать ответ.

14% участников опроса признались, что не доверяют Путину. 11% россиян не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился среди российских граждан старше 18 лет в период с 25 по 27 августа 2023 года.

В конце июля, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия россиян Путину составил 76,8%.

В начале июля уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 77,2%. Одновременно показатель одобрения деятельности российского лидера был на уровне 73,6%. При этом работу российского правительства назвали эффективной 48,4% респондентов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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