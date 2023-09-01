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МИД РФ анонсировал подготовку бизнес-миссий по итогам саммита Россия — Африка

Лавров: по итогам саммита Россия — Африка готовится перечень поручений

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

По итогам саммита Россия — Африка готовится перечень поручений и бизнес-миссии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Глава внешнеполитического ведомства счел результаты саммита Россия — Африка очень хорошими и отметил, что сейчас «они воплощаются в жизнь». По словам Лаврова, уже готовится перечень поручений президента РФ Владимира Путина и «несколько бизнес-миссий» в африканские страны из Москвы и других российских регионов. Цель поездок — определить перспективные направления практического взаимодействия.

Министр иностранных дел добавил, что Россия находится на подъеме своей внешней политики в тех направлениях, где есть «встречное движение». В качестве примера укрепления многополярности он привел саммит БРИКС, где шесть новых стран вошли в организацию.

В конце августа Афрэксимбанк спрогнозировал о кратном росте торговли Африки с Россией. По словам исполнительного вице-президента кредитной организации Джорджа Эломби, товарооборот достигнет $40 млрд в 2026 году.

Во Франции признали потерю позиций в Африке и усиление роли РФ.

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