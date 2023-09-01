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В МИД РФ сообщили о начале работы по организации поставок зерна в Африку

Лавров: началась работа по организации безвозмездных поставок зерна в Африку

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Vadim Ghirda/Reuters

Практическая работа по безвозмездным поставкам российского зерна шести странам Африки уже началась. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, передает ТАСС.

«Уже организуется практическая работа по реализации безвозмездных поставок российского зерна, как это анонсировал президент Путин на саммите Россия - Африка, в шесть наиболее нуждающихся африканских стран», — сказал он.

Дипломат уточнил, что в каждое государство планирует поставить до 50 тыс. тонн зерна.

До этого стало известно, что поставки российского зерна в Турцию могут начаться в ближайшее время. Источник, участвующий в переговорах, сообщал, что параметры проекта по переработке в Турции российского зерна для доставки нуждающимся странам почти готовы, скорые поставки реальны.

Также сообщалось, что экспорт зерна из России продолжает расти на фоне высокого мирового спроса.

До этого во Франции признали, что Россия доминирует на рынке зерна.

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