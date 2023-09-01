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В Грузии сочли импичмент президенту «подарком Путину»

Депутат Манджгаладзе: импичмент президенту Грузии — предательство в пользу РФ

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РИА «Новости»

Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили станет «подарком» для Кремля, считает оппозиционный депутат парламента республики Паата Манджгаладзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, все, кто поддержат эту инициативу в законодательном органе страны, подпишут «предательство Грузии в пользу России».

«Подписать это значит предать интересы Грузии. Посчитаем, сколько в парламенте Грузии предателей, готовых ответить президенту за поддержку европейского курса. Это не юридический вопрос. Импичмент президента из-за европейского курса означает сделать [президенту России Владимиру] Путину очередной подарок», — отметил Манджагаладзе.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение они объяснили нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Ранее президент Грузии увидела опасность в приехавших в страну россиянах.

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