В Грузии сочли импичмент президенту «подарком Путину»

Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили станет «подарком» для Кремля, считает оппозиционный депутат парламента республики Паата Манджгаладзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, все, кто поддержат эту инициативу в законодательном органе страны, подпишут «предательство Грузии в пользу России».

«Подписать это значит предать интересы Грузии. Посчитаем, сколько в парламенте Грузии предателей, готовых ответить президенту за поддержку европейского курса. Это не юридический вопрос. Импичмент президента из-за европейского курса означает сделать [президенту России Владимиру] Путину очередной подарок», — отметил Манджагаладзе.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение они объяснили нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Ранее президент Грузии увидела опасность в приехавших в страну россиянах.