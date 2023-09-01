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Стало известно о заболевании свергнутого президента Нигера

Экс-глава МИД Нигера Массуду: свергнутый президент под стражей заразился малярией

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Boureima Hama/AP

Экс-глава Министерства иностранных дел Нигера Хассуми Массуду сообщил испанской газете Pais, что отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум вместе с супругой и сыном заразились малярией во время нахождения под стражей в собственном доме.

По словам Массуду, он поддерживает контакт с Базумом.

Состояние бывшего главы страны удовлетворительное.

«У них нет электричества. Нет холодильника, чтобы хранить продукты и сейчас достаточно жарко. В Нигере сейчас больше +40°C. Очень много москитов. Они все заразились малярией из-за москитов. Условия жизни довольно суровые, но настроение у него хорошее, он сопротивляется и борется», — сказал бывший министр.

До этого сообщалось, что правящий в Нигере «Национальный совет по защите отечества» (CNSP) объявил об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам.

Ранее во Франции признали потерю позиций в Африке и усиление роли России.

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