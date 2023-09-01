Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии запустили процедуру импичмента президента

В Грузии правящая партия запустила процедуру импичмента президента Зурабишвили

close
100%
РИА Новости

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что политсовет партии принял решение инициировать процедуру импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили, передает грузинский «Первый канал». По его словам, причиной стало грубое нарушение основного закона государства.

«Зурабишвили грубо нарушила конституцию Грузии и начала серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства. Согласно конституции Грузии, только правительство Грузии уполномочено осуществлять как внутреннюю, так и внешнюю политику страны», — отметил Кобахидзе.

Он добавил, что президент Грузии подрывает евроинтеграционные усилия правительства. Кобахидзе подчеркнул, что Зурабишвили не считает, что страна заслуживает статуса кандидата в Евросоюз, поэтому любые ее визиты в Европу контрпродуктивны.

«Для начала процедуры импичмента в ближайшие дни будут собраны подписи членов парламентского большинства, а соответствующее конституционное представление будет подано в Конституционный суд Грузии», — заключил глава «Грузинской мечты».

Ранее президент Грузии увидела опасность в приехавших в страну россиянах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях