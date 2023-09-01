В Грузии запустили процедуру импичмента президента

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что политсовет партии принял решение инициировать процедуру импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили, передает грузинский «Первый канал». По его словам, причиной стало грубое нарушение основного закона государства.

«Зурабишвили грубо нарушила конституцию Грузии и начала серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства. Согласно конституции Грузии, только правительство Грузии уполномочено осуществлять как внутреннюю, так и внешнюю политику страны», — отметил Кобахидзе.

Он добавил, что президент Грузии подрывает евроинтеграционные усилия правительства. Кобахидзе подчеркнул, что Зурабишвили не считает, что страна заслуживает статуса кандидата в Евросоюз, поэтому любые ее визиты в Европу контрпродуктивны.

«Для начала процедуры импичмента в ближайшие дни будут собраны подписи членов парламентского большинства, а соответствующее конституционное представление будет подано в Конституционный суд Грузии», — заключил глава «Грузинской мечты».

Ранее президент Грузии увидела опасность в приехавших в страну россиянах.