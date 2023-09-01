Лукашенко рассказал, что определяет безопасность Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благополучие страны зависит от образованности нации, передает БелТА. По его словам, этот фактор влияет и на вопросы, связанные с безопасностью государства.

«Сегодня школы, колледжи и вузы Беларуси открыли двери для почти полутора миллионов учащихся и студентов. Это важно, поскольку в наш век ценность знаний постоянно растет и именно уровень национального образования определяет безопасность и благополучие государства», — отметил Лукашенко.

Так белорусский лидер поздравил учащихся и педагогов по всей стране с Днем знаний. Лукашенко подчеркнул, что молодое поколение должно воспитываться патриотами и защитниками родины.

Ранее Лукашенко объяснил чиновникам, где брать деньги на оплату труда крестьян.