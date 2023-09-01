Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал, что определяет безопасность Белоруссии

Лукашенко связал безопасность Белоруссии с уровнем национального образования

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благополучие страны зависит от образованности нации, передает БелТА. По его словам, этот фактор влияет и на вопросы, связанные с безопасностью государства.

«Сегодня школы, колледжи и вузы Беларуси открыли двери для почти полутора миллионов учащихся и студентов. Это важно, поскольку в наш век ценность знаний постоянно растет и именно уровень национального образования определяет безопасность и благополучие государства», — отметил Лукашенко.

Так белорусский лидер поздравил учащихся и педагогов по всей стране с Днем знаний. Лукашенко подчеркнул, что молодое поколение должно воспитываться патриотами и защитниками родины.

Ранее Лукашенко объяснил чиновникам, где брать деньги на оплату труда крестьян.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях