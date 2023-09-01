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В США оценили шансы на встречу Байдена и Си Цзиньпина на G20

NBC: Байден не собирается встречаться с Си Цзиньпином на G20

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Alex Brandon/AP

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин вряд ли проведут официальные переговоры на саммите «Большой двадцатки» в Индии, передает NBC News со ссылкой на источники. По информации телеканала, в администрации американского президента нет планов на переговоры, несмотря на проблемы в отношениях Вашингтона и Пекина.

«Неясно, примет ли Си Цзиньпин вообще участие в сентябрьской встрече в Нью-Дели <…> Вместо Индии два лидера могут встретиться в рамках конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре, хотя официальная встреча пока не определена», — говорится в сообщении.

Как отмечает NBC, в Пекине пока не подтверждают личного участия Си Цзиньпина как в саммите G20, так и АТЭС. Телеканал подчеркивает, что Байден планирует встретиться с китайским лидером до конца года, и крупный международный саммит все еще рассматривается как наиболее вероятное место для переговоров.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Индии. По информации Reuters, вместо лидера КНР в Нью-Дели поедет китайский премьер-министр Ли Цян. При этом лично не будет присутствовать на форуме и президент России Владимир Путин, вместо него на встречу поедет глава МИД Сергей Лавров.

Ранее Байден дал предупреждение Си Цзиньпиню после встречи с Путиным.

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