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В США заявили, что Украина лишилась важнейшего союзника на Западе

Breitbart: отставка главы Минобороны Британии Уоллеса стала потерей для Украины

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Toby Melville/File Photo/Reuters

Украина лишилась одного из своих ближайших союзников после того, как в Великобритании в отставку ушел министр обороны Бен Уоллес. Об этом пишет американское издание Breibart.

В материале указано, что Уоллес возглавлял оборонное ведомство в течение последних четырех лет. При этом именно в его задачи входило курирование «военной реакции» Лондона на украинский конфликт.

«Уоллес использовал свое заявление об отставке, чтобы еще раз призвать к увеличению финансирования армии, что долгое время было его главной задачей», — говорится в публикации.

Как отметили авторы статьи, бывший министр обосновал свое требование нестабильной ситуацией на глобальной арене. По его словам, в течение следующих десяти лет «мир станет более небезопасным».

Согласно статье, новым главой оборонного ведомства Великобритании назначен Грант Шэппс. Последний стал членом правительства королевства с 2019 года и активно поддерживал кандидатуру нынешнего премьер-министра Риши Сунака во время выборов, подчеркнули авторы материала.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ оценили увольнение Бена Уоллеса с поста министра обороны Великобритании.

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