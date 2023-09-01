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Назван альтернативный маршрут для зернового коридора

РИА Новости: альтернативный «зерновому коридору» маршрут через Дунай рискованный

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Shutterstock

Анкара и ООН проинформированы о проекте альтернативы «зерновому коридору» через Дунай, турецкая сторона высказала в обсуждениях свои опасения и заявила о рисках в условиях продолжающегося конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который участвует в переговорах.

По его словам, было заявлено, что любые альтернативные маршруты являются рискованными, существуют опасения из-за того, что в черноморском регионе наблюдается эскалация. Он подчеркнул, что турецкая сторона настаивает на том, чтобы восстановить зерновую сделку в ее первоначальном виде.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что отправил руководителю Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову сообщение с предложениями по зерновой сделке. 

Ранее Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что российская сторона довела до сведения Турции условия, при которых она будет готова вернуться к зерновой сделке после выполнения всех пунктов меморандума РФ — ООН.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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