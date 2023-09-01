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Суд над Трампом будут транслировать

CNBC: суд над Трампом в Джорджии будет транслироваться в прямом эфире

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Fulton County Sheriff's Office/Reuters

Суд округа Фултон в штате Джорджия разрешил провести прямую трансляцию заседания по делу о вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году, по которому обвиняемым выступает бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В публикации отмечается, что представители средств массовой информации смогут проносить на заседание ноутбуки и мобильные, но только в том случае, если журналисты не будут вести запись процесса.

До этого стало известно, что Трамп не признал своей вины по делу о вмешательстве в президентские выборы в штате Джорджия в 2020 году.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп может не явиться в суд штата Джорджия 6 сентября, где ему будут формально предъявлены обвинения. По информации канала, экс-президент США рассматривает возможность отказаться от личной явки в суд для предъявления ему обвинений во вмешательстве в выборы в 2020 году. По ним Трампу может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Как поясняет CBS, правила суда округа Фултон позволяют обвиняемым присутствовать на предъявлении обвинений в виртуальном формате или не приходить вовсе.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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