Пушков пояснил, почему Африка отворачивается от Запада в пользу России

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон не может ничего противопоставить стремлению африканских стран тянуться к России, которая олицетворяет альтернативу колониальному Западу.

По его мнению, Франция, которая придавала «своей бывшей африканской империи» большое значение, перестает контролировать данные территории. Сенатор назвал эти регионы «послушными и богатыми природными ресурсами».

«Напротив, Россию воспринимают как наследницу СССР, много помогавшего Африке, а ныне в России и Китае видят альтернативу колониальному Западу и его неоколониальным практикам», — написал Пушков.

Сенатор уверен, что отдаление африканские стран обусловлено тем, что Запад не пытался развивать континент. Он добавил, что коррупция в местных элитах позволяла западным странам сохранять влияние, пока не появилась альтернатива лице стран БРИКС. Политик считает, что этот факт вызывает у Микрона «растерянность и раздражение».

До этого во Франции признали потерю позиций в Африке и усиление роли России.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.