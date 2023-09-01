Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пушков пояснил, почему Африка отворачивается от Запада в пользу России

Пушков: Россия стала для Африки альтернативой колониальному Западу

close
100%
Владимир Трефилов/Reuters

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон не может ничего противопоставить стремлению африканских стран тянуться к России, которая олицетворяет альтернативу колониальному Западу.

По его мнению, Франция, которая придавала «своей бывшей африканской империи» большое значение, перестает контролировать данные территории. Сенатор назвал эти регионы «послушными и богатыми природными ресурсами».

«Напротив, Россию воспринимают как наследницу СССР, много помогавшего Африке, а ныне в России и Китае видят альтернативу колониальному Западу и его неоколониальным практикам», — написал Пушков.

Сенатор уверен, что отдаление африканские стран обусловлено тем, что Запад не пытался развивать континент. Он добавил, что коррупция в местных элитах позволяла западным странам сохранять влияние, пока не появилась альтернатива лице стран БРИКС. Политик считает, что этот факт вызывает у Микрона «растерянность и раздражение».

До этого во Франции признали потерю позиций в Африке и усиление роли России.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях