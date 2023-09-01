Член Палаты представителей конгресса республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин в ходе своего публичного выступления заявила, что Вашингтон терпит поражение в конфликте на Украине, а Россия выигрывает, передает ТАСС.

«Америка лжет о войне. Это трагедия. Они проигрывают, а Россия выигрывает», — сказала она.

По ее словам, руководство США «втянуло» американцев в прокси-войну с Россией, чтобы защитить демократию в другой стране. Следом она обвинила украинского президента Владимира Зеленского в том, что тот отказался проводить выборы, если на них не будет выделено дополнительных средств. Тейлор-Грин заключила, что это нельзя назвать демократией.

Также она напомнила, что Украина не является членом НАТО, поэтому США не обязаны ее защищать.

Также она обвинила разведывательное сообщество во лжи из-за утверждений об угрозе вторжения России в Европу. А еще заявила, что укрепление БРИКС может ослабить доллар и сделать американцев банкротами.

27 августа Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно до окончания боевых действий в случае, если западные страны профинансируют их проведение. Он также подчеркнул, что не держится за власть.

Ранее Зеленский ответил на вопрос об участии в президентских выборах в 2024 году.