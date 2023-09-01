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Конгрессвумен допустила, что БРИКС ослабит доллар

Конгрессвумен Тейлор Грин допустила, что укрепление БРИКС ослабит доллар

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John Bazemore/AP

Член Палаты представителей конгресса (республиканка от штата Джорджия) Марджори Тейлор Грин во время своего выступления заявила, что укрепление БРИКС может ослабить доллар и сделать американцев банкротами, передает ТАСС.

По ее словам, пока американские власти «занимаются ерундой,» сильные страны объединяются, так как устали от США. Она напомнила про объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), к которому хотят присоединиться другие страны. Тейлор Грин отметила, что внутри содружества заключаются торговые соглашения, не обращая внимания на санкции Соединенных Штатов и не используя американский доллар. Она заявила, что пока страны БРИКС будут становиться сильнее, доллар начнет слабеть.

«А знаете, что произойдет с нами? Мы станем банкротами», — сказала она, добавив, что Вашингтон напрасно игнорирует «очень могущественное объединение этих стран».

Также она обвинила разведывательное сообщество во лжи из-за утверждений об угрозе вторжения России в Европу.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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