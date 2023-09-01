Кандидат в президенты США прокомментировал подрыв «Северных потоков»

Предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии, заявил, что США совершили ошибку, подорвав российские трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток —2». Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что планирует заключить «сделку» с Москвой по Украине, «заморозив» линию фронта и взяв «твердое обязательство» не принимать Киев в Североатлантический альянс.

Рамасвами также отметил, что хотел бы «отделить» Россию от Китая. По его мнению, альянс двух государств является самой большой угрозой для США.

Он подчеркнул, что ошибочная политика американской стороны заключается в том, что Вашингтон поступил неправильно, когда отрезал Россию от Запада, подорвав «Северные потоки», а также наложив санкционные меры на Москву.

До этого экс-президент США Дональд Трамп посоветовал своему конкуренту в предвыборной гонке от Республиканской партии бизнесмену Вивеку Рамасвами «быть осторожным», назвав его «немного противоречивым».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».