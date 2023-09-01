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В конгрессе США считают, что американская разведка лжет о России

Конгрессвумен Грин: разведка США лжет о намерении России вторгнуться в Европу

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Global Look Press

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин обвинила разведывательное сообщество во лжи из-за утверждений об угрозе вторжения России в Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, если подобное было бы на самом деле правдой, то президент Российской Федерации вел бы гораздо более агрессивные военные действия.

Грин также утверждает, что «Запад проигрывает, а Россия выигрывает».

По мнению конгрессвумен, развитие торговли между странами БРИКС с отказом от американского доллара окажет разрушающее воздействие на США и сломит страну.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не станет комментировать доклады разведки с данными о наступлении Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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