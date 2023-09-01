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В ФРГ оценили успех контрнаступления ВСУ

Депутат ФРГ Нольте заявил, что успех контрнаступления ВСУ маловероятен

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Libkos/AP

Депутат комитета по обороне бундестага Ян Нольте, заявил, что в будущем Украина не должна стать марионеткой в геополитической игре, поэтому ей не следует вступать в НАТО или Евросоюз. Газета »Известия» сообщает об этом.

Нольте отметил, что три месяца продолжающееся наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) без каких-либо значительных результатов делает успех маловероятным.

По его информации, ВСУ в настоящее время прилагают все усилия, чтобы достичь главной российской линии обороны. «Для ведения боевых действий с необходимой интенсивностью Украине также необходим достаточный резерв солдат и техники», — оценил вероятность успеха Нольте. По его мнению, у Киева нет такого резерва. Он предупредил, что «распутица уже на пороге, и времени для наступления остается немного».

Политик из Германии указал, что гарантии безопасности со стороны других стран, нейтральные наблюдатели из международных организаций и меры по укреплению доверия между Москвой и Киевом могут стать инструментами для достижения мира. Нольте подчеркнул важность восстановления контактов на гражданском уровне.

«Мы наблюдаем ужасную дискредитацию и дегуманизацию как русского, так и украинского народа. Я надеюсь, что после военных действий настанет время, когда два братских народа снова сольются воедино», — подчеркнул он. Депутат выступил против присоединения Украины к НАТО и Евросоюзу.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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