Генерал ВС США призвал сделать Крым непригодным для использования военными РФ

Бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что Крымский полуостров необходимо изолировать, а также сделать его непригодным для использования военными РФ.

«Речь идет об изоляции Крыма, а затем о предоставлении достаточного количества оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских ВВС», — сказал он.

По словам генерала, разрушение Крымского (Керченского) моста полностью «изменит правила игры». По его мнению, главной целью наземной части украинского контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» в Крым. Ходжес пояснил, что это затруднит движение конвоев, снабжающих войска. Он добавил, что для этой задачи большое значение будут иметь ракеты с кассетными боеприпасами большей дальности.

До этого председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Вооруженные силы Украины осенью перейдут к обороне.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.