Кадыров потребовал от США снять санкции с матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале пост, в котором потребовал от Соединенных Штатов снять санкции против его матери Аймани Кадыровой.

По его словам, его мать занимается благотворительностью, поэтому данное решение американских властей можно расценить как циничное и намеренное пренебрежение этичными нормами.

«Если вы не снимите санкции в отношении моей матери, клянусь Всевышним, я это просто не оставлю. Я молчал, когда про жену, про детей... вы забывали, опять вводили... санкции против меня. Но сейчас я вам говорю, если вы не снимите санкции или докажете, почему вы ввели против них санкции, то я уверяю вас, что вам это мало не покажется», — сказал Кадыров в видеообращении.

Глава Чечни добавил, что своими действиями «развязывают нам руки», узаконив «преступные методы».

24 августа стало известно, что новые санкции США затронули мать главы Чечни Аймани Кадырову.

Накануне Кадыров заявил, что принадлежит религии, родине, ее интересам и готов выполнить любой приказ президента России Владимира Путина.

До этого он подверг критике «нововведения» на проводимых в республике свадьбах.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.