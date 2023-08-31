Австралийский сенатор призвал держаться «в стороне от Украины»

Австралийский сенатор Ральф Бабет призвал держаться в стороне от Украины и не направлять помощь Киеву, сообщает Sydney Morning Herald.

«У нас есть свои проблемы, которые надо решать, и нам не надо толкать русских ближе к китайцам... Нам не нужно посылать туда деньги», — сказал он.

Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес признал сложности с поставкой самолетов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По его словам, сложности возникают со своевременностью поставок самолетов, возможностью их эффективного использования в бою. В отношении летательных средств эти вопросы стоят особенно остро.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Австралия поставит украинской армии 30 австралийских бронетранспортеров Bushmaster.

Он также заявил о «полном политическом понимании» с представителями Австралии.

Посол России в Австралии Алексей Павловский также не исключил поставки Австралией истребителей F-18 Hornet Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.