Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Австралийский сенатор призвал держаться «в стороне от Украины»

Австралийский сенатор Ральф Бабет призвал держаться в стороне от Украины

close
100%
ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийский сенатор Ральф Бабет призвал держаться в стороне от Украины и не направлять помощь Киеву, сообщает Sydney Morning Herald.

«У нас есть свои проблемы, которые надо решать, и нам не надо толкать русских ближе к китайцам... Нам не нужно посылать туда деньги», — сказал он.

Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес признал сложности с поставкой самолетов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По его словам, сложности возникают со своевременностью поставок самолетов, возможностью их эффективного использования в бою. В отношении летательных средств эти вопросы стоят особенно остро.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Австралия поставит украинской армии 30 австралийских бронетранспортеров Bushmaster.

Он также заявил о «полном политическом понимании» с представителями Австралии.

Посол России в Австралии Алексей Павловский также не исключил поставки Австралией истребителей F-18 Hornet Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях