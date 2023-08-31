Гутерриш отправил Лаврову письмо с предложениями по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что отправил главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову сообщение с предложениями по зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что черноморская инициатива внесла важный вклад в то, чтобы продовольственные рынки стали более адекватными задачами обеспечения продовольственной безопасности, привела к снижению цен, создала условия для выхода продукции на рынки развивающихся стран», — заявил Гутерриш.

По его словам, зерновую сделку необходимо восстановить.

Ранее Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что российская сторона довела до сведения Турции условия, при которых она будет готова вернуться к зерновой сделке после выполнения всех пунктов меморандума РФ — ООН.

Также сообщалось, что российский министр иностранных дел подробно обсудил ситуацию на Украине, а также причины неприемлемости для РФ «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского с турецким коллегой.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.