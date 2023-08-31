Эрдоган: Турция продолжит следовать своему курсу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит свой независимый курс несмотря на давление извне. Об этом сообщает РИА Новости.

«В условиях растущего хаоса и неопределенности Турция заявляет о себе своими военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями», — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что Турция не станет «гоняться за ненужными приключениями».

Ранее Эрдоган во время пресс-конференции после саммита НАТО заявил, что власти страны намерены в ближайшее время одобрить заявку Швеции на членство в альянс «по возможности».

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его команда решила пока не праздновать шампанским согласие Турции на разблокировку курса государства в Североатлантический альянс. Он также добавил, что надеется на скорое завершение процесса вступления страны в альянс. Кристерссон подчеркнул, что решение Турции стало «очень большим шагом» и теперь дело за законодателем этого государства.

Ранее в Турции назвали процесс расширения НАТО угрозой для страны.