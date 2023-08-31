Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Венгрии выступили против новых траншей военной помощи Киеву от Евросоюза

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что новая помощь Киеву от ЕС затянет конфликт

close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против предоставления Европейским союзом нового транша военной помощи Киеву в сумму €500 млн, так как подобное развитие событий затянет конфликт еще на четыре года. Об этом он заявил на неформальной встрече с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС в Толедо, его слова приводит ТАСС.

Сийярто отметил, что большинство его коллег из Евросоюза выступают за продолжение оказания помощи Украине «любой ценой и всеми средствами».

«К сожалению, сегодня я был единственным, кто высказался против такого подхода. Мы не хотим еще четырех лет войны. Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее», — сказал глава МИД Венгрии.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что организация не смогла разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира для Украины.

До этого он сообщил, что ЕС увеличит до 40 тысяч число военных Украины, которых подготовит до конца года в рамках тренировочной миссии.

Ранее Боррель подверг критике государства ЕС за медленную поставку боеприпасов Киеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях