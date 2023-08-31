В Венгрии выступили против новых траншей военной помощи Киеву от Евросоюза

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против предоставления Европейским союзом нового транша военной помощи Киеву в сумму €500 млн, так как подобное развитие событий затянет конфликт еще на четыре года. Об этом он заявил на неформальной встрече с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС в Толедо, его слова приводит ТАСС.

Сийярто отметил, что большинство его коллег из Евросоюза выступают за продолжение оказания помощи Украине «любой ценой и всеми средствами».

«К сожалению, сегодня я был единственным, кто высказался против такого подхода. Мы не хотим еще четырех лет войны. Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее», — сказал глава МИД Венгрии.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что организация не смогла разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира для Украины.

До этого он сообщил, что ЕС увеличит до 40 тысяч число военных Украины, которых подготовит до конца года в рамках тренировочной миссии.

Ранее Боррель подверг критике государства ЕС за медленную поставку боеприпасов Киеву.