Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не смог разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира для Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Reuters.

«К сожалению, новый транш все еще заблокирован», — сказал он.

Ранее Боррель подверг критике страны ЕС за недостаточно быструю поставку боеприпасов Киеву.

По словам Борреля, государства-члены Евросоюза обязались передать Киеву за первые шесть месяцев 2023 года в общей сложности 224 тыс. снарядов и 2300 ракет. Это всего лишь менее четверти от ранее обещанного Украине. Поэтому Боррель потребовал, чтобы боеприпасы поставлялись быстрее и в больших количествах. Он также заявил, что страны ЕС должны для выполнения договоренностей размещать заказы в своей оборонной промышленности.

До этого сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель хочет до конца года согласовать выделение €5 млрд Украине. По словам Борреля, он предложил создать специальный фонд для военной поддержки на период с 2024 по 2027 год.

Он выразил надежду, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.