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Париж не признал требования мятежников Нигера о выводе войск

В МИД Франции подтвердили, что не признают требования Нигера по выводу войск

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Afolabi Sotunde/Reuters

МИД Франции подтвердил, что не признает требования мятежников в Нигере о выводе французских войск из страны до 3 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

В МИД подчеркнули, что все соглашения были заключены с легитимными властями Нигера.

«Французские военные, находящиеся в Нигере, как и все остальные, присутствуют там по просьбе законных властей страны, на основе соглашений, подписанных с легитимными властями страны, с целью оказывать помощь в борьбе с терроризмом», — объявили в министерстве.

Мятежники также предложили расторгнуть все военные соглашения с Францией.

Представитель Национального совета по защите отечества заявлял, что 30-дневный срок, отведенный для вывода воинского контингента Франции из Нигера, истекает 3 сентября, и французским солдатам следует полностью покинуть страну до этой даты.

До этого Sky News Arabia сообщал, что посол Франции в Нигере больше не имеет дипломатической неприкосновенности. Местной полиции поручили принять меры, чтобы выслать из страны французского дипломата.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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