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Трамп отказался признавать вину по делу о вмешательстве в выборы

Трамп отказался признавать вину по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп не стал признавать вину по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Понимая свои права, я настоящим свободно и добровольно отказываюсь от права присутствовать на заседании для оглашения обвинения в открытом суде», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп может не явиться в суд штата Джорджия 6 сентября, где ему будут формально предъявлены обвинения. По информации канала, экс-президент США рассматривает возможность отказаться от личной явки в суд для предъявления ему обвинений во вмешательстве в выборы в 2020 году. По ним Трампу может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Как поясняется CBS, правила суда округа Фултон позволяют обвиняемым присутствовать на предъявлении обвинений в виртуальном формате или не приходить вовсе. В этом случае он может заявить о непризнании себя виновным через адвоката в письменной форме. Отмечается, что, если Трамп примет решение не приходить в суд 6 сентября, это станет единственным подобным случаем из всех четырех уголовных дел, которые были возбуждены против него в 2023 году.

Ранее Трамп заявил, что подаст апелляцию по делу о беспорядках у Капитолия.

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