Военная помощь Соединенных Штатов Тайваню демонстрирует желание Вашингтона спровоцировать военный конфликт с Китаем. Подобный сценарий был бы наиболее эффективным для сдерживания развития КНР. Об этом пишет профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун для The Global Times.

«Этот шаг [выделение военной помощи Тайваню] США доказывает, что у Вашингтона есть намерение спровоцировать военный конфликт в Тайваньском проливе, и там считают, что такой сценарий был бы наиболее эффективным методом создания больших проблем для развития Китая», — пишет Хайдун.

С его точки зрения, в США поняли, что им не удается сдерживать развитие КНР, несмотря на развязанную конфронтацию во многих областях. В Вашингтоне отдают себе отчет, что они «не в состоянии полностью отделиться от Китая», поэтому используют тайваньский вопрос, который чрезвычайно опасен.

«Загнанный в угол зверь будет отчаянно сражаться», — комментирует профессор действия США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон к концу года может одобрить поставку Тайваню крылатых ракет дальностью 370 км.

До этого в Пентагоне заявили, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.

В КНР выступили решительно против военных поставок, призвав Вашингтон не провоцировать напряженность в Тайваньском проливе.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.