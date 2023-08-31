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В Китае уличили США в желании развязать военный конфликт вокруг Тайваня

GT: США хотят спровоцировать конфликт вокруг Тайваня для сдерживания Китая

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Thomas Peter/Reuters

Военная помощь Соединенных Штатов Тайваню демонстрирует желание Вашингтона спровоцировать военный конфликт с Китаем. Подобный сценарий был бы наиболее эффективным для сдерживания развития КНР. Об этом пишет профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун для The Global Times.

«Этот шаг [выделение военной помощи Тайваню] США доказывает, что у Вашингтона есть намерение спровоцировать военный конфликт в Тайваньском проливе, и там считают, что такой сценарий был бы наиболее эффективным методом создания больших проблем для развития Китая», — пишет Хайдун.

С его точки зрения, в США поняли, что им не удается сдерживать развитие КНР, несмотря на развязанную конфронтацию во многих областях. В Вашингтоне отдают себе отчет, что они «не в состоянии полностью отделиться от Китая», поэтому используют тайваньский вопрос, который чрезвычайно опасен.

«Загнанный в угол зверь будет отчаянно сражаться», — комментирует профессор действия США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон к концу года может одобрить поставку Тайваню крылатых ракет дальностью 370 км.

До этого в Пентагоне заявили, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.

В КНР выступили решительно против военных поставок, призвав Вашингтон не провоцировать напряженность в Тайваньском проливе.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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