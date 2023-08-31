МИД Турции встретится с Шойгу 1 сентября

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что встретится с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу 1 сентября. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Haberturk.

«Завтра я встречусь с господином Шойгу», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом инициативу российского лидера Владимира Путина о поставке в страну одного миллиона тонн российского зерна.

По его словам, данный вопрос обсуждается с коллегами из Катара, которые могут также принять финансовое участие.

До этого сообщалось, что параметры проекта по переработке в Турции российского зерна для доставки нуждающихся странам почти готовы, скорые поставки реальны. По его словам, Анкара на официальном уровне поддерживает эту инициативу и готова оказать содействие в ее реализации. Оставшиеся детали планируется обсудить на высшем уровне в ходе встречи глав МИД России и Турции.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.