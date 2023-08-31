Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил во время пресс-конференции, что подробно обсудил ситуацию на Украине, а также причины неприемлемости для РФ «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского», — сказал Лавров.

По его словам, российская сторона объяснила причины, по которым «невозможно полагаться» на усилия, которые предпринимаются в направлении реализации «формулы мира».

До этого в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что визит главы государства в Россию 4 сентября пока окончательно не подтвержден. Там отметили, что поездка турецкого лидера в РФ «предвидится».

30 августа ТАСС сообщило, что Россия и Турция могут подписать ряд соглашений по итогам предстоящих переговоров президентов двух стран в Сочи. По словам собеседника агентства, подписание договоров может придать новый импульс развитию отношений между Анкарой и Москвой, однако все будет зависеть от результатов встречи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.