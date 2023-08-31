Москва заявила о готовности нарастить поставки газа в Турцию

Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, в том числе путем создания там газораспределительного хаба, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Трансляцию ведет российский МИД.

«Мы подтвердили приверженность России всем договоренностям о наращивании экспорта природного газа, в том числе путем реализации инициативы глав наших государств о создании в Турции единого газораспределительного хаба», — сказал Лавров.

В начале августа стало известно, что Турция резко снизила импорт российской продукции в июне, показатели достигли досанкционного уровня октября 2021 года.

Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заявлял, что Турция будет продолжать развивать взаимодействие с Россией в газовой отрасли, но планирует заниматься и развитием иных проектов в сфере поставок газа.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.