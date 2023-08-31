Зеленский ответил на вопрос об участии в президентских выборах в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что он будет баллотироваться на второй срок в случае, если выборы в стране пройдут в 2024 году. Его цитирует ТАСС.

«В 2024 году, если будет идти война и будут выборы, то я никогда в жизни не брошу свою страну. Потому что я гарант конституции, и я ее защищаю, что бы ни случилось», — сказал глава государства в ответ на вопрос корреспондента португальской телекомпании RTP, будет ли он принимать участие в выборах.

Как указал политик, во время военного положения на Украине нельзя проводить выборы. При этом он отметил, что для их проведения можно изменить законодательство.

Также Зеленский, комментируя заявления оппонентов о том, что он боится утратить власть, сказал, что он вообще ничего не боится, поскольку пользуется «большой поддержкой в обществе».

27 августа Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно до окончания боевых действий в случае, если западные страны профинансируют их проведение. Он также подчеркнул, что не держится за власть.

Испанская газета El Pais писала, что власти Украины рассматривают возможность провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение рейтинга президента в преддверии возможных переговоров.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.