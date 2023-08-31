Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что заседание Совбеза ООН по Украине должно будет состояться на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи организации, которая пройдет с 19 по 26 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина, конечно, как ожидается, будет важной частью того, что мы будем обсуждать. Насколько я понимаю, Албания проведет в ходе недели высокого уровня заседание по Украине. И мы слышали, что президент Зеленский может быть здесь. Так что да, Украина будет на повестке у всех», — сказала американский дипломат.

Также Томас-Гринфилд на брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в США, чтобы принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

До этого официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН обеспокоена эскалацией российско-украинского конфликта.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.