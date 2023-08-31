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Стало известно о посещении Зеленским недели высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре

Томас-Гринфилд: Зеленский может посетить неделю высокого уровня ГА ООН

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Постоянный представитель США при Организации Объединенный Наций Линда Томас-Гринфилд на брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в США, чтобы принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится 19 — 25 сентября, передает ТАСС.

«Мы слышали, что президент Зеленский может оказаться здесь», — сказала она.

До этого президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями компании BAE Systems, производителем артиллерийских систем L119 и M777 и боевых машин пехоты CV90. Зеленский заявил, что ему удалось пообщаться с гендиректором компании Чарльзом Вудберном и обсудить с ним начало работы компании на Украине.

30 августа президент Украины провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором рассматривалась проверка системы военно-врачебных комиссий (ВВК) по всей стране.

Ранее одессит избежал вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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